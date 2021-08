Marítimo contrata Clésio Baúque

O Marítimo acaba de apresentar mais um reforço para a nova época, conforme o DIÁRIO já tinha anunciado. Trata-se de Clésio Baúque, avançado moçambicano de 26 anos que vai integrar o plantel às ordens de Júlio Velázquez, constituindo mais opção para o lado esquerdo do ataque maritimista - posição onde o jogador actua preferencialmente.

Proveniente do Zira FK, clube do Azerbaijão, Clésio Baúque conta com passagens por Benfica - o seu clube de formação - Panetolikos (Grécia), Instanbulspor (Turquia) e Qabala (Azerbaijão), tendo ainda somado uma experiência, por empréstimo, no Harrisburg City Islanders (EUA).

Na última época ao serviço do Zira FK, o moçambicano alinhou em 20 encontros e apontou cinco golos, igualando a sua melhor temporada de sempre em termos pessoais, isto é, quando foi emprestado pelo Benfica aos norte-americanos do Harrisburg City Islanders.

Em termos de integração ao plantel verde-rubro, Clésio Baúque vai contar com a ajuda do seu compatriota Zainadine Júnior.

Fique ainda com alguns dos melhores momentos do novo reforço do marítimo.