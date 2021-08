PSP apreende planta de liamba e detém suspeito na Ribeira Brava

Um homem de 30 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública, na Ribeira Brava, por consumo de estupefacientes.

Uma busca domiciliária permitiu à PSP apreender uma planta de liamba com 1,17 metros e 223, 311 gramas.

O cidadão em causa foi presente aos serviços do Ministério Público da Comarca da Madeira – Ponta do Sol, tendo sido constituído arguido e sujeito à medida de coação de Termo de Identidade e Residência, aguardando os termos do processo em liberdade.