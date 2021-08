Consumo de combustíveis na Madeira aumentou 11,9% no 1.º semestre do ano

nos primeiros seis meses de 2021, na Região, a introdução no consumo dos principais combustíveis (gasóleo e gasolina) atingiu os 63,4 milhões de litros, valor superior ao do mesmo semestre do ano precedente em 11,9%.

Os dados fornecidos pela Alfândega do Funchal, e hoje divulgados pela Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM) revelam que, depois da queda de 15,1% no 1.º trimestre do corrente ano, "o 2.º trimestre de 2021 registou uma forte recuperação de 50,4% face ao mesmo período do ano anterior, que é explicada pelas fortes restrições para controlo da pandemia em vigor no 2.º trimestre de 2020".

No 1.º semestre de 2021 foram introduzidos 46,4 milhões de litros de gasóleo, ou seja, mais 11,6% do que no período homólogo. "No que se refere às gasolinas, observou-se que a de 95 octanas apresentou um acréscimo homólogo de 11,7%, enquanto a de 98 octanas registou um crescimento de 15,0%. Entre janeiro e junho de 2021, as quantidades introduzidas de gasolina de 95 e de 98 octanas foram de 12,5 e 4,5 milhões de litros, respectivamente", salienta a DREM.

Fonte DREM

No caso do gás propano e butano, a introdução no consumo no período em referência rondou as 5,0 e 3,4 mil toneladas, respectivamente, enquanto no gás natural, a quantidade introduzida foi de 12,5 mil toneladas, +7,4% que no período homólogo.

A DREM acrescenta que, apenas no que concerne ao 2.º trimestre de 2021, "a introdução no consumo dos principais combustíveis (gasóleo e gasolina) rondou os 35,1 milhões, valor superior ao do período homólogo em 50,4%, conforme anteriormente referido. Neste trimestre, a procura de gasóleo rodoviário foi de 25,6 milhões de litros (+46,6% face ao mesmo trimestre de 2020). Nas gasolinas, observou-se que a de 95 octanas apresentou um aumento de 70,0%, em comparação com o mesmo período do ano anterior, enquanto na gasolina de 98 octanas, o valor da introdução ao consumo foi superior ao do período homólogo em 40,2%, contabilizando-se nos meses de abril a junho de 2021 introduções no consumo de 7,1 e 2,4 milhões de litros, respectivamente."

Por sua vez, no 2.º trimestre de 2021, a quantidade introduzida de gás propano e butano foi idêntica (1,7 mil toneladas) enquanto no gás natural, a quantidade introduzida foi de 6,7 mil toneladas (+34,9% do que no trimestre homólogo).

Os dados hoje divulgados pela DREM demonstram que o preço médio dos combustíveis tem aumentado. "No 2.º trimestre de 2021, o preço médio do gasóleo rodoviário fixou-se em 1,328€, superior ao registado no período homólogo (1,106€) e no trimestre anterior (1,242€). No caso da gasolina de 95 octanas, o preço médio foi de 1,562€, acima do verificado no período correspondente do ano precedente (1,301€), observando-se também um aumento face ao observado no 1.º trimestre de 2021 (1,451€)."