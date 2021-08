Combustíveis voltam a subir esta semana

A partir desta segunda-feira e até ao próximo domingo há novos preços dos combustíveis comercializados na Região. Todos sobem face à semana passada.

No despacho conjunto da Vice-presidência e da Secretaria da Economia, publicado no JORAM, ficamos a saber que a gasolina super sem chumbo 95 octanas custa mais do que na semana anterior, passando dos 1,646 euros por litro para 1,654 euros.

Quanto ao gasóleo rodoviário, o preço também sofre aumento. Cada litro passa a custar 1,430 euros enquanto na semana passada valia 1,426 euros.

PUB

O preço do gasóleo colorido e marcado sobe também, passando dos 0,858 euros para 0,861 euros/litro.

Estes são os preços em vigor esta semana:

Gasolina super sem chumbo IO 95........€ 1,654 por litro

Gasóleo rodoviário ................................€ 1,430 por litro

Gasóleo colorido e marcado ..................€ 0,861 por litro

Estes eram os preços em vigor a semana passada:

Gasolina super sem chumbo IO 95........€ 1,646 por litro

Gasóleo rodoviário ................................€ 1,426 por litro

Gasóleo colorido e marcado ..................€ 0,858 por litro