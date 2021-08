Governo investe mais 450 mil euros para duplicar capacidade de testagem

O Governo Regional decidiu alterar o contrato entre o Instituto e Administração da Saúde (IASaúde) e a Associação Comercial e Industrial do Funchal (ACIF), reforçando em mais 450 mil euros o investimento de modo a duplicar para 60 mil os testes rápidos realizados aos residentes e aos turistas durante a sua estadia na Madeira.

A necessidade de recorrer à despistagem da Copvid-19 na Madeiram, devido ao desconfinamento, em virtude dos eventos desportivos, culturais e recreativos um pouco por toda a Região, levam o executivo a decidir aumentar em 30 mil o número de testes rápidos a fazer, passando a ser de 60 mil.

Tinha sido autorizada a celebração de um contrato-programa com a ACIF tendo em vista a definição do processo de cooperação financeira entre as partes outorgantes para a promoção e coordenação de testagem por testes rápidos de antigénio (TRAg), para a SARS-CoV-2, aos cidadãos residentes na Região e aos turistas durante a sua estadia na Madeira, que solicitem a realização dos mesmos nos serviços privados de saúde da Região que sejam associados daquela entidade, bem como aos viajantes que desembarquem no Aeroporto do Porto Santo, em voo com origem no Aeroporto da Madeira, ou vice-versa e os viajantes que embarquem no Porto do Funchal com destino à Ilha do Porto Santo, ou vice-versa e participantes em actividades culturais, artísticas e nas celebrações pós-religiosas ou civis.

Até ao final do mês de Julho já se executou mais de 40% do número de testes contratados com aquela entidade, revelou o Governo Regional.

"Neste período existem milhares de pessoas a viajar para a ilha do Porto-Santo, a participar em actividades culturais e artísticas, bem como em celebrações pós-religiosas ou civis, levando a uma maior utilização por parte da população de testes para aqueles fins, contribuindo para um maior consumo dos testes contratados", observa o executivo madeirense.

Como tal, torna-se necessário proceder à alteração do contrato-programa existente entre o IASaúde e a ACIF, aumentando o valor contratual de testes e, desta forma, o valor financeiro do contrato-programa assinado em 18 de Junho de 2021, que passa a ser de mais 450 mil euros, ou seja, 900 mil euros no total.