Incerteza ditada pelo tempo provoca dilema

Os pilotos que participam no Rali arrancaram o dia a fazer contas de cabeça. Antes do parque de assistências, localizado na Avenida Sá Carneiro, testemunharam apreensão antes de preparem o início das classificativas. As condições climatéricas foram causa de preocupação, devido a haver previsão de chuva nalguns troços enquanto que outros estão secos.

Ir de pneus de chuva ou fazer apostas mais arrojadas, levar dois pneus para piso seco na bagageira ou ser mais prudente foram questões colocadas pelos pilotos às equipas.

Quase todos os pilotos levam seis pneus, montando preferencialmente pneus de chuva, mas o microclima madeirense pode obrigar a mudanças de estratégia.