Saúde e Vinho Madeira em conferência de imprensa

A Comissão Organizadora do Rali Vinho da Madeira tem agendado para o dia amanhã uma conferência de imprensa com o Secretário Regional da Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos.

Esta Conferência de Imprensa terá lugar na Escola Horário Bento de Gouveia, pelas 12 horas e servirá certamente para elucidar toda a população das medidas a cumprir quer em termos de saúde e segurança ao longo do evento, que vai para a estrada entre 5 a 7 de Agosto.