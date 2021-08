Verão é mais Verão nas Ilhas Baleares

As ilhas Baleares são desde sempre sinónimo de férias de Verão e esta promoção especial de 7 noites, com partidas todos os Sábados e Domingos até 26 de Setembro, permitem-lhe escolher entre Formentera ou Ibiza. E a escolha não é assim tão fácil…

Por um lado, Formentera, um pequeno paraíso apenas alcançável de barco desde Ibiza, famosos por ter sabido articular sabiamente o turismo com a preservação ambiental.

Tem algumas das melhores praias de todo o arquipélago, de areia branca e fina e um mar azul-turquesa cristalino. As paisagens costeiras estão salpicadas por pequenas cidades e portos naturais enquanto no interior encontramos recantos e paisagens encantadoras, lagos, salinas, cavernas e bosques. Os amantes das férias activas não devem perder o Parque Natural Les Salines, praticar mergulho ou caiaque, montar a cavalo ou percorrer alguma das mais de 30 rotas verdes da ilha.

E depois Ibiza, porventura a mais popular ilha do arquipélago. Só o nome evoca imediatamente a animada vida nocturna, as discotecas e clubes que atraem visitantes de todo o mundo.

Mas é muito mais do que isto, pois, tal como a sua vizinha Formentera, conta com belíssimas praias paradisíacas, parques naturais, terreolas pachorrentas que apetece descobrir, deliciosos pratos típicos e pores do sol deslumbrantes.

Como dissemos, a escolha não é fácil.

Esta promoção tem um preço desde 635€ por pessoa incluindo voos directos TAP Lisboa/Ibiza/Lisboa em classe Económica (T+O) sem bagagem, transporte privado aeroporto/hotel/aeroporto com assistência, 7 noites de estadia no Apartamentos Arcos de Formentera em regime só alojamento, taxas de aeroporto, segurança e combustível, (sujeitas e reconfirmação e alterações legais) e Seguro Victoria Internacional Operador.

Não estão incluídos no preço a passagem aérea de/para Funchal, despesas de reserva, taxas turísticas a serem pagas directamente no hotel, extras de carácter pessoal e quaisquer serviços não mencionados.

Para informações mais detalhadas, contacte-nos: Intertours Travel Consulting - 291208920 ou [email protected]

