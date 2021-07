Chega apresenta António Ferreira para Santa Maria Maior

António José Ferreira é o candidato do Chega Madeira para a freguesia de Santa Maria Maior.

Com 67 anos, António Ferreira é comerciante há 54 e, em nota informativa enviada para a redacção, revela é a primeira vez que está ligado à política.

Natural da freguesia de Santa Maria Maior, escreve o candidato: "Percebi que deveria deixar o conforto de crítico de sofá ou de mesas de café e até através do teclado para dar a cara por uma projecto alternativo. Numa freguesia onde a abstenção ronda os 47% , sinal de que muitos não se revêm e não acreditam no actual modelo que até aqui tem sido utilizado pelo regime. Porque acho que está aberta a oportunidade de mudar o paradigma político do país, trazendo a população à participação activa na política, pois a democracia distanciou-se dos cidadãos".

António José Ferreira explica ainda que a sua intenção é chegar aos "cidadãos insatisfeitos que já não acreditam na democracia".