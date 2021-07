Agriloja disponibiliza testes gratuitos à covid-19 no Funchal

A Agriloja do Funchal irá disponibilizar aos seus clientes a realização gratuita de testes rápidos de antigénio à covid-19, aos sábados de manhã, das 8h30 às 13 horas, anunciou hoje a marca lojas de livre serviço para Animais e Plantas.

"Os testes serão realizados no interior da loja e em parceria com a Achada Fisioclinic, sem necessidade de agendamento prévio", refere o Responsável de Loja em nota de imprensa.

"Esta iniciativa da Agriloja pretende contribuir para um ambiente de segurança e de controlo ao cenário pandémico actual. Por isso, a equipa da Agriloja do Funchal é testada regularmente, garantindo confiança no atendimento personalizado a cerca de 400 clientes que visitam a loja diariamente", pode ler-se no comunicado.

A Agriloja do Funchal está localizada na Azinhaga do Poço Barral, junto ao mercado abastecedor de São Martinho.