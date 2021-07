Rua de Santa Maria fechou ao trânsito automóvel há 10 anos

Há exactamente dez anos, a Câmara Municipal do Funchal decidiu encerrar ao trânsito a Rua de Santa Maria. A artéria passou a estar reservada às esplanadas dos restaurantes. A medida entrou em vigor no Dia da Região e, conforme descreve um artigo publicado a 2 de Julho de 2021, “foram muitos os que fizeram questão de passear (…) na Zona Velha da cidade do Funchal, aproveitando o primeiro dia em que esta artéria fechou de vez ao trânsito automóvel”.

“O dia está muito agradável, está sol e está-se bem cá fora”, dizia Rita, acompanhada pelo marido, Pedro. “Li no DIÁRIO que a rua ia fechar hoje e decidi vir. Olhe, aproveitei e fiquei aqui de esplanada”, disse o funchalense, junto ao restaurante ‘O Jango’. “Esperemos é que recuperem as fachadas destes prédios. Alguns estão mesmo com muito mau aspecto”, acrescentou.

Dois dias antes, o então presidente da autarquia, Miguel Albuquerque, explicou a Rua de Santa Maria não seria a última rua a fechar ao trânsito e acreditava iriam surgir novas ideias, intervenções, festas, eventos e pólos de atractividade.

O proprietário do edifício com o n.º 51 sublinhava que era “preciso sensibilizar as pessoas da Zona Velha nomeadamente os moradores, tendo em conta a dinamização das ruas, e a maior afluência de pessoas e barulho, o que não era compatível com situações caricatas como a que já assistira de moradores a jogar água às pessoas. “Há que haver algum bom senso. Sensibilizar as pessoas para algum exagero, que é natural quando se faz alguma coisa deste género, ou seja, se impulsiona uma zona”, dizia o empresário que abrira o estabelecimento ‘Venda da Donna Maria’ há oito meses.

Veja em anexo a página 6 da edição do DIÁRIO do dia 2 de Julho de 2011. Edições de outras datas poderão ser consultadas no portal da Direcção Regional do Arquivo e Biblioteca da Madeira através deste link.