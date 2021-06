Vai faltar água em Santa Luzia

A Câmara Municipal do Funchal informa que esta quarta-feira, 30 de Junho, irá decorrer uma intervenção na rede de distribuição de água da Rua da Levada de Santa Luzia, na freguesia de Santa Luzia, afectando o abastecimento nos seguintes arruamentos, entre as 20 e as 02 horas:

Rua da Levada Santa Luzia;

Rua Eng. Luis Peter Clode;

Rua das Lajes;

Rua da Carne Azeda;

Rua da Torrinha;

Caminho do Comboio;

Caminho do Monte;

Travessa do Damião;