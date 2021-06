"Falta de investimento" é a causa da falta de água no Galeão

A maioria na Assembleia Municipal do Funchal aprovou o voto de recomendação sobre a falta de água no Galeão, em São Roque.

Com a abstenção da coligação Confiança, o voto foi aprovado com os votos do PSD, CDS, CDU, PTP e dos deputados independentes Roberto Vieira e Orlando Fernandes.

Na apresentação do voto, o presidente da Junta de Freguesia de São Roque, Pedro Gomes, teceu duras críticas ao executivo municipal, e assegurou que nem os dedos das duas mãos chegam para contar as vezes que a câmara foi alertada para a falta de água no Galeão. Realidade que classificou de "inadmissível" por ser recorrente e não falha isolada.

Acusou a Câmara de "falta de investimento" na rede de abastecimento por ser uma "obra que não se vê " e por isso, "não traz votos". Avisou que "o povo não está cego" e saberá dar resposta nas próximas eleições.

Após a votação, houve declarações de voto do PSD, CDS e CDU. O PSD elogiou a coragem dos outros deputados na oposição que votaram a favor da proposta. Já o CDS atacou a "vergonha" da abstenção dos eleitos da Coligação.