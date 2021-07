PSD vai cumprir investimento público na Ponta do Sol

O grupo parlamentar do PSD considera que o investimento público é fundamental para o desenvolvimento da Ponta do Sol, tendo o deputado e candidato social-democrata à Câmara, Gualberto Fernandes, destacado a aposta do Governo Regional ao longo dos últimos anos, em contraponto com aqueles que nada apresentam para além daquilo que está no papel.

Numa visita, no âmbito das Jornadas Locais, à obra de reconstrução da ER 209 – entre o Sítio dos Salões e o Barreiro – que arranca em breve, Gualberto Fernandes sublinhou que este é um exemplo do tipo de investimentos que a sua candidatura quer impulsionar, ainda mais, nos próximos 4 anos, sendo esta uma obra que assume uma importância fundamental na mobilidade interna da população da Ponta do Sol, mas, também, na recuperação e crescente valorização turística das nossas estradas regionais, para atrair mais visitantes.

Aproveitou para reivindicar, junto do Secretário Regional do Equipamento e das Infraestruturas, a concretização de uma segunda fase, também ansiada pela população, neste caso assegurando a ligação entre o Parque Empresarial e o Paul da Serra.

O deputado realçou que fica claro, através desta obra, e mais uma vez, que o Governo Regional investiu e continua a investir na Ponta do Sol, salientando que esse investimento já ascende a 37 milhões de euros, e a defender os interesses dos pontassolenses, criando todas as condições para melhorar a qualidade de vida, a segurança e o conforto de quem ali vive.

Um trabalho que Gualberto Fernandes tenciona prosseguir e complementar, assumindo o compromisso de cumprir todas as obras que irão constar do programa eleitoral: “Não iremos enfeitar o nosso manifesto. Nós, PSD, quando prometemos, cumprimos".