Professoras de Espanha visitam Ribeira Brava no âmbito do programa Erasmus+

O concelho da Ribeira Brava recebeu recentemente três professoras de Almeria, Espanha. A acção cultural decorreu no âmbito do programa Erasmus+, integrada no projecto ALIVE - Activating Leadership Initiatives through Values Education, que envolve escolas da Noruega, Espanha, Itália, Roménia, Turquia e Portugal, nomeadamente a Madeira.

O encontro entre a coordenadora do projecto na Madeira Carol Marques e os parceiros espanhóis permitiu definir o desenvolvimento e a continuidade do projecto nos próximos anos lectivos, assim como as actividades a serem desenvolvidas com os alunos.

Carol Marques, também docente na Escola 2+3 Cónego João Jacinto Gonçalves Andrade, no Campanário, destaca a importância do programa Erasmus+ para todos os alunos envolvidos, já que um dos objectivos é “o desenvolvimento de competências de liderança para que no futuro sejam adultos auto-suficientes, dotados de capacidade de intervir tanto activamente como positivamente na sua comunidade, e que o conjunto das suas acções possa servir de modelo para as gerações vindouras”.

O projecto tem permitido aos alunos da Madeira a possibilidade de viajar, adquirir experiências novas e descobrir as diferentes culturas dos países parceiros. Além disso, possibilita que tenham iniciativa e sejam capazes de sair da sua zona de conforto e arriscar fazer coisas diferentes.

O grupo visitou a Igreja Paroquial de São Bento na companhia do padre Bernardino que fez uma visita guiada pelo museu das pratas do século XVI, a pintura flamenga e o estilo barroco e manuelino presentes na igreja.

Seguiu-se uma visita ao Museu Etnográfico da Madeira, onde foi possível visualizar algumas das tradições madeirenses.

A visita cultural terminou na Câmara Municipal da Ribeira Brava, onde o grupo foi recebido pela vereadora da cultura, Sandra Vilanova.