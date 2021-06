Ribeira Brava festeja São Pedro de forma contida

A Ribeira Brava assinala esta terça-feira, 29 de Junho, o dia de São Pedro, de uma forma contida, em virtude da situação pandémica.

Longe do tradicional arraial que todos os anos junta multidões na vila ribeira-bravense, este ano as celebrações terão como ponto alto a missa solene em honra de São Pedro, presidida pelo Bispo do Funchal, D. Nuno Brás, às 16 horas, na igreja paroquial da Ribeira Brava.

Logo depois, o adro da igreja recebe a tradicional Dança das Espadas, uma iniciativa que se realiza anualmente na Festa de São Pedro, a cargo do Grupo de Folclore e Etnográfico da Boa Nova. Trata-se de uma dança medieval que era executada pelos pescadores da Ribeira Brava no dia de São Pedro que é recriada para manter viva a tradição.

A animação prossegue com as actuações do Grupo de Folclore e do Grupo de Concertinas da Casa do Povo da Ribeira Brava.

Nesta segunda-feira, véspera de São Pedro, as festividades concentram-se na missa vespertina, às 20h30, seguida da actuação da Banda Municipal da Ribeira Brava, às 21h30. A Festa de São Pedro mantém ainda o tradicional Barco da Achada e a Charola da Fajã da Ribeira que ficarão expostos junto à igreja.