São Pedro celebrado na Ribeira Brava

A igreja Matriz da Ribeira Brava encheu esta tarde e muitos dos fiéis tiveram de ficar no adro para participar na celebração da eucaristia da solenidade de São Pedro e São Paulo, presidida pelo Bispo do Funchal, D. Nuno Brás.

Foram os escuteiros que coordenaram as entradas no templo e fizeram a vigilância e o cumprimento das regras em vigor por causa da pandemia, desde o uso de gel, à máscara e a ocupação dos lugares com devido distanciamento.

D. Nuno Brás, na homilia, começou por dizer que “nas várias listas que temos dos apóstolos, São Pedro é sempre o primeiro”. Explicou que “nós não temos nenhum momento em que Jesus atrás de uma secretária tenha dito, a partir de agora a igreja está constituída. A Igreja aparece com o próprio ministério de Jesus. O Concílio Vaticano II, diz a certa altura que Jesus Cristo deu início à sua Igreja quando começou a anunciar o Evangelho.”

O prelado centrou a reflexão sobretudo como Jesus quer a Igreja. Disse que “a igreja não é qualquer coisa que surja depois de Jesus, como que dizendo que os apóstolos acharam que dava jeito. Os apóstolos acharam que não era mau. Não. Percebemos verdadeiramente como Jesus desejou a Igreja e a igreja é o novo Povo de Israel”.

Explicou ainda que “isto de ser cristão tem de haver essencialmente com a resposta a essa pergunta: “Quem dizem vós quem eu sou? Referindo-se a Jesus. “E nós dizemos muito acerca de Jesus Cristo. Não apenas quando falamos, mas sobretudo quando vivemos. Tanto que nós dizemos acerca de Jesus Cristo”. Exemplificou que “Aquele vai à missa, então, vai à missa, mas diz mentiras, logo Jesus Cristo é mentiroso. Estou a dizê-lo para que cada um tome consciência, também, da sua responsabilidade”.

D. Nuno Brás terminou a reflexão explicando a simbologia de Pedro: “Pedro quer dizer pedra, fundamento, rocha firme. Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja. Jesus é aquele que constrói, mas constrói com a pedra que é Pedro. Constrói com as pedras que somos nós”.

Nesta missa marcaram presença os vereadores da Câmara Municipal da Ribeira Brava, mas ausente esteve o presidente, Ricardo Nascimento, por motivos de saúde. Também esteve presente a deputada da Assembleia Legislativa da Madeira, Olga Fernandes.

Depois da missa, a Câmara Municipal da Ribeira Brava organizou um conjunto de actuações no adro da Igreja para festejar o dia de São Pedro, feriado municipal, onde se concentraram várias dezenas de populares.

A animação começou com a tradicional Dança das Espadas, uma iniciativa que se realiza anualmente, a cargo do Grupo de Folclore e Etnográfico da Boa Nova. Depois, actuaram o Grupo de Folclore da Ribeira Brava e o Grupo de Concertinas da Casa do Povo da Ribeira Brava.