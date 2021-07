Escola Visconde Cacongo acolhe projecto 'Innovative Schools Together'

Decorre na Escola Básica do 1º Ciclo com Pré-Escolar Visconde Cacongo, até ao próximo dia 9 de Julho, a última mobilidade do projecto 'Erasmus + - Ação Chave 2', intituladado 'Innovative Schools Together'.

Este último encontro, que havia sido adiado devido pandemia COVID-19, contempla a formação de professores na área das novas tecnologias e robótica, para além de momentos de partilha e visitas ao património histórico e cultural madeirense.

O projecto conta com a participação de escolas do Chipre (país coordenador), Alemanha, Croácia, Itália (Ilha de Sicília) e, claro, da Madeira.