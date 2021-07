Ribeira Brava mantém isenções de taxas até 30 de Setembro

O executivo municipal da Ribeira Brava decidiu prolongar as isenções do pagamento de taxas aos comerciantes do concelho até 30 de setembro.

A medida foi aprovada por unanimidade na última reunião de câmara, realizada a 25 de junho, e contempla a isenção do pagamento de taxas de ocupação por uso de espaço público (esplanadas), isenção ou redução de rendas municipais e isenção do pagamento da mensalidade aos alunos da Universidade Sénior da Ribeira Brava.

Trata-se de um conjunto de medidas levadas a cabo pela autarquia liderada por Ricardo Nascimento para fazer face à pandemia da Covid-19 que tem afetado o comércio local. A ideia é ajudar os comerciantes e empresários a alavancar o negócio em tempo de pandemia, suprimindo algumas despesas mensais.

“Uma vez que a pandemia continua a refletir-se na economia local, a Câmara Municipal procedeu à reavaliação das medidas que têm sido aplicadas, com o intuito de apoiar e dinamizar o comércio no concelho, e decidiu estendê-las por mais tempo”, destacou Ricardo Nascimento, frisando que tudo fará, dentro das possibilidades da autarquia, para salvaguardar empresas e postos de trabalho.

As isenções facultadas aos comerciantes estão em vigor desde março de 2020, altura em que a pandemia atingiu fortemente a Região. Apesar de simbolizar uma quebra de receitas mensais para os cofres da autarquia, Nascimento considera que é uma medida necessária para mitigar o impacto negativo na economia da Ribeira Brava.

Recorde-se que a Câmara Municipal tem em curso um apoio à recuperação económica do Município destinado a pessoas coletivas e em nome individual que exerçam a sua atividade no concelho da Ribeira Brava.

As candidaturas podem ser entregues até ao final do mês de julho através de um formulário próprio que está disponível on-line, no site e no Facebook da Câmara Municipal, ou nos serviços de atendimento da autarquia.

A entrega deve der feita pelo e-mail [email protected] ou presencialmente, nos serviços de atendimento da Câmara Municipal.