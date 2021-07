Colisão na Ribeira Brava deixa uma mulher ferida

Uma mulher foi transportada ao Hospital, ao início desta tarde, depois de ter estado envolvida num acidente de viação, na Ribeira Brava.

Uma colisão envolvendo vários veículos, na Estrada Regional 222, abaixo do quartel dos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol acabou por requerer o socorro dessa mesma corporação.

Uma ambulância ia a passar no local quando se apercebeu do sucedido e parou para prestar socorro a possíveis vítimas. Uma senhora foi levada para o Hospital do Funchal.