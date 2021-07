Tomás Marques Quarteto amanhã no Funchal Summer Jazz

O Funchal Summer Jazz regressa esta sexta-feira, desta vez com o espctéculo de Tomás Marques Quarteto, como o DIÁRIO já noticiou na edição impressa. O concerto está marcado para as 21h30, no Parque de Santa Catarina.

O quarteto de jazz foi criado para participar no Prémio Jovens Músicos RTP de 2019, desafio que venceu, e tem tocado em vários palcos desde então.

Além de Tomás Marques, o grupo é composto pelo pianista alemão Samuel Gapp, o contrabaixista Rodrigo Correia e o baterista Diogo Alexandre, e dedicam-se às composições originais do líder da banda, que exploram sonoridades contemporâneas e permeáveis.

Os músicos já estão habituados a premios. Em 2020, os Prémios Jazz do site JazzLogical elegeram o baterista Diogo Alexandre como Músico Nacional Revelação, ano em que Tomás Marques a conquistar o segundo lugar, com mais do dobro dos votos em relação ao terceiro classificado. Em 2018, Tomás Marques já tinha sido eleito pelo mesmo site como 'Músico Nacional Revelação'.

A organização garante que todas as medidas sanitárias são cumpridas, de acordo com as orientações das Autoridades da Saúde.

O acesso aos concertos é gratuito, acessíveis a maiores de 16 anos e limitado à lotação do espaço.