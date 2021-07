O Pestana Churchill Bay, em Câmara de Lobos, reabre as portas amanhã.

Para assinalar o momento, a unidade hoteleira, com a insígnia da marca das Pousadas de Portugal, adere, pela primeira vez, à campanha exclusiva do canal directo, onde se incluem mais hotéis do portefólio do Pestana Hotel Group.

A campanha já está disponível no site www.pousadas.pt e é válida até ao final do ano, aplicando-se o mínimo para estadia de duas noites.