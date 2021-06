A série de oito concertos Funchal Summer Jazz, promovida pela Câmara Municipal do Funchal, vai proporcionar espectáculos do melhor jazz nacional e regional no Parque de Santa Catarina (junto à capela) e no Cais do Carvão, como o DIÁRIO conta na edição impressa desta quarta-feira.

Os concertos têm sempre início às 21h30 e as honras de abertura deste ciclo, já a 2 de Julho, próxima sexta-feira, no Cais do Carvão, cabem a Caio Oliveira Quarteto que, para além do líder na bateria, conta com o saxofonista Francisco Andrade, o guitarrista Décio Abreu e o contrabaixista Filipe Gouveia.

Na sexta-feira seguinte, 9 de Julho, o Parque de Santa Catarina recebe o quarteto que em 2019 conquistou o Prémio Jovens Músicos RTP, liderado pelo saxofonista Tomás Marques, com Samuel Gapp ao piano, Nelson Cascais no contrabaixo e o baterista Diogo Alexandre (o músico nacional revelação de acordo com os Prémios Jazz 2020 do site JazzLogical, votação na qual Tomás Marques surge logo na segunda posição).

No dia 24 de Julho, de volta ao Cais do Carvão, o ciclo continua com o Quinteto de Filipe Vieira de Freitas, com Alexandre Andrade no trompete, Francisco Andrade no saxofone, Ricardo Dias no contrabaixo e Luís Caldeira na bateria. O guitarrista líder desta formação tem-se revelado também, e cada vez mais, como compositor digno de nota, eque neste concerto aposta em originais de sua autoria.

Todos os restantes concertos desta série são no Parque de Santa Catarina, onde, a 31 de Julho sobe ao palco a representante mais jovem do jazz regional neste ciclo: Sofia Almeida, cantora que terminou o Curso Profissional de Instrumentista de Jazz do CEPAM, no último ano, e acaba de ser admitida em três das mais prestigiadas instituições do ensino do jazz em todo o mundo: o Berklee College of Music, em Boston; a New York University e o Conservatório de Amsterdão. O Quarteto de Sofia Almeida conta com João Freches ao piano, Filipe Gouveia no contrabaixo e Paulo Gouveia na bateria.

Após uma pausa durante grande parte do mês de Agosto, o Funchal Summer Jazz regressa no dia 28 com Nuno Ferreira Trio (o líder na guitarra, António Quintino no contrabaixo e Luís Candeias na bateria), com o saxofonista João Mortágua, estrela já bem segura e um dos grandes improvisadores do jazz nacional.

A 10 de Setembro, sexta-feira, é a vez do mestre do jazz da Madeira, ao longo das últimas décadas, se apresentar com o seu quinteto, do qual fazem parte os incontornáveis Alexandre e Francisco Andrade, Ricardo Dias e Jorge Maggiore.

No dia seguinte, a 11 de Setembro, ancorados pelo infalível baterista João Pereira, sobem ao palco dois nomes de ouro do jazz português – o acordeonista João Barradas e o saxofonista Ricardo Toscano. Um concerto único, do qual apenas o inesperado se espera.

No Domingo, 19 de Setembro, para fechar da melhor forma o Funchal Summer Jazz, será altura para ver e ouvir a, porventura, mais consagrada formação do jazz nacional: o trio do pianista Mário Laginha, com Bernardo Moreira no contrabaixo e Alexandre Frazão na bateria.

O acesso a todos os concertos é gratuito, mas limitado à lotação de cada um dos espaços, e sujeito a restrições impostas pelas medidas de segurança contra a transmissão da Covid-19, conforme seguintes condições:

Condições de acesso:

• Cada concerto terá a lotação máxima em vigor, à data, decorrente das normas emanadas pelo Governo Regional da Madeira;

• Os concertos têm a classificação de: maiores de 16 anos;

• Os concertos serão de entrada gratuita mediante a realização de uma préreserva no site https://funchalsummerjazz.pt, disponível 48 horas antes do início dos mesmos, conforme as seguintes orientações:

a) Cada pessoa poderá efectuar apenas 1 (uma) pré-reserva;

b) No cato de pré-reserva deverá ser anexado documento comprovativo de teste Covid-19 realizado, com resultado negativo, dentro do prazo de 48 horas anteriores à hora de início do concerto. Em alternativa poderá ser anexado comprovativo de vacinação completa realizada, cujo prazo legal de 14 dias já tenha decorrido;

• Após a validação das informações, por parte da organização, será enviado um email com comprovativo de reserva, email este que deverá ser apresentado na entrada do recinto, juntamente com identificação do próprio;

• A organização do Funchal Summer Jazz reserva-se ao direito de alterar qualquer disposição às presentes condições de acesso, sempre que se considere conveniente;

• Quaisquer alterações serão publicadas em funchalsummerjazz.pt, bem como nos diversos canais de comunicação usados

NOTA IMPORTANTE:

Excepcionalmente o primeiro concerto, no dia 2 Julho, terá uma lotação abaixo das 100 pessoas pelo que será dispensada a apresentação de comprovativo de teste negativo/vacinação.

Este facto não invalida a realização da pré-reserva pelo site, alerta a organização.