‘Bazuca’ e novo quadro da UE são “oportunidade única e irrepetível” para a Madeira

Sérgio Marques, deputado do PSD-Madeira à Assembleia da República, considera que a chamada ‘bazuca’ e o novo quadro de fundos até 2027 constituem uma “oportunidade única e irrepetível” para a Madeira, e para o país, de "recuperação e de desenvolvimento da economia em novas bases e adaptada a novas prioridades".

No caso da nossa Região, “esta oportunidade única é fundamental para evitarmos o caminho de estagnação e de algum declínio em que se encontra o país", sustentou numa iniciativa realizada no centro do Funchal.

O deputado salientou que “a Madeira não pode ser arrastada” para esse estado. “Nós somos já o 23º país em termos de PIB per capita da União Europeia e estamos com tendência para descer ainda mais. Ou seja, qualquer dia estaremos de novo na cauda da Europa”, disse.

Os novos fundos da União Europeia são, a seu ver, uma "oportunidade de seguir outro rumo".

São quase dois mil milhões de euros, nos próximos seis, sete anos, para sairmos deste destino, para recuperarmos da pandemia e para criarmos uma nova economia em novas bases, adaptada ao digital e à sustentabilidade ambiental.

Nesse sentido, Sérgio Marques insiste que é necessário “aproveitar muito bem estes fundos”, ressalvando que a Madeira tem "todas as condições para estar à altura desse desafio".

Uma das prioridades, segundo o deputado, é o fortalecimento da autonomia, “não só enquanto Região face ao poder central”, mas também a "autonomia do sector privado, da sociedade civil, e deste modo, das empresas, das famílias e das iniciativas individuais dos cidadãos".