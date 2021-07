“A malta nova toma dois ou três copos e o mundo fica mais alegre e o contacto mais estreito”

Depois de ter criticado a “irresponsabilidade” registada na noite do último sábado na Zona Velha do Funchal, durante a intervenção que fez por ocasião da cerimónia no âmbito das comemorações dos 492 anos da Santa Casa da Misericórdia de Machico, à margem do evento, o presidente do Governo Regional da Madeira esclareceu que a culpa da irresponsabilidade não é dos empresários da restauração e similares, porque esses “estão a cumprir”, mas sim dos ‘clientes’, sobretudo dos jovens que rapidamente perdem a noção da responsabilidade em tempo de pandemia.

Na opinião de Miguel Albuquerque, o problema foi a “concentração, depois de dois ou três copos, como costuma acontecer”, admitiu, para concluir que os grandes ajuntamentos de pessoas sem máscara, sem distanciamento e a consumir bebidas alcoólicas de pé, podia resultar numa “situação perigosa”, a exemplo do que já aconteceu no continente, com o surgimento de surtos da covid-19 com origem neste tipo de concentrações.

Albuquerque não critica a actuação ‘tardia’ da polícia, por entender que foi graças à actuação da autoridade que houve desmobilização, mas a irreverência dos jovens.

“A malta nova toma dois ou três copos e mundo fica mais alegre e o contacto mais estreito”, lembra.

Embora diga que a Madeira continua com “a situação contida, apesar da variante Delta”, adverte que “é preciso muito cuidado. Não podemos abusar nem termos comportamentos irresponsáveis”, avisou.