Funchal Summer Jazz começa amanhã e oferece 8 concertos até Setembro

O Funchal Summer Jazz, um evento promovido pela Câmara Municipal do Funchal (CMF), arranca amanhã, dia 2 de Julho, no Parque de Santa Catarina (junto à capela) e no Cais do Carvão.

"Para a CMF, o Funchal Summer Jazz assume-se como uma forma de a cidade perpetuar o seu incontornável legado no que concerne aos festivais de Jazz. A realização de um festival num formato diferente, mas igualmente atraente, vem valorizar os talentos regionais, reunindo nomes fortes a nível nacional e criando as melhores condições possível para desfrutar do Verão na nossa cidade como os funchalenses merecem”, realça o presidente da CMF, Miguel Silva Gouveia.

Todos os concertos do Funchal Summer Jazz têm início marcado para as 21h30 e as honras de abertura acontecem dia 2 de Julho, no Cais do Carvão, com o Caio Oliveira Quarteto, que para além do líder na bateria, conta com o saxofonista Francisco Andrade, o guitarrista Décio Abreu e o contrabaixista Filipe Gouveia.

Na sexta-feira, dia 9 de julho, o Parque de Santa Catarina recebe o quarteto composto por Tomás Marques no saxofone, Samuel Gapp ao piano, Nelson Cascais no contrabaixo e o baterista Diogo Alexandre. A 24 de julho, de volta ao Cais do Carvão, o ciclo apresenta-nos o Quinteto de Filipe Vieira de Freitas, com Alexandre Andrade no trompete, Francisco Andrade no saxofone, Ricardo Dias no contrabaixo e Luís Caldeira na bateria.

Todos os restantes concertos terão lugar no Parque de Santa Catarina onde, no dia 31 de julho, se apresentará a mais jovem representante do jazz regional, Sofia Almeida, com o seu quarteto que conta com João Freches ao piano, Filipe Gouveia no contrabaixo e Paulo Gouveia na bateria.

No dia 28 de agosto tem lugar a atuação do Nuno Ferreira Trio, com Nuno na guitarra, António Quintino no contrabaixo e Luís Candeias na bateria, acompanhados pelo saxofonista João Mortágua. A 10 de setembro é a vez do grande mestre do jazz madeirense Jorge Borges subir ao palco com o seu quinteto, do qual fazem parte os incontornáveis Alexandre e Francisco Andrade, Ricardo Dias e Jorge Maggiore.

Logo no dia seguinte, 11 de setembro, ancorados pelo infalível baterista João Pereira, sobem ao palco dois nomes de ouro do jazz português – o acordeonista João Barradas e o saxofonista Ricardo Toscano. Por fim, no domingo, dia 19 de setembro, e a fechar da melhor forma o Funchal Summer Jazz, será possível ver e ouvir aquela que é porventura a mais consagrada formação do jazz nacional, o trio do pianista Mário Laginha, com Bernardo Moreira no contrabaixo e Alexandre Frazão na bateria.

O acesso a todos os concertos é gratuito, mas limitado à lotação de cada um dos espaços. As reservas, condições de acesso e todas as informações de segurança necessárias, podem ser consultadas no site oficial do evento em: https://funchalsummerjazz.pt/

“Continuaremos a reafirmar aquela que tem sido a política cultural da CMF durante a pandemia, e que passou por apoiar os profissionais do setor cultural na Região e todas as empresas que trabalham em áreas de apoio técnico e logístico, enaltecendo o direito à cultura por parte dos funchalenses e o direito à criação artística", conclui o autarca do Funchal.