Trabalhador ficou com pé esmagado no Funchal

Um homem com cerca de 50 anos sofreu hoje um acidente de trabalho, cerca das 12 horas, na Rua do Campo do Marítimo.

O trabalhador acabou por ser socorrido pelos Bombeiros Sapadores do Funchal, apresentando um pé com ferimentos graves, após uma máquina ter passado por cima do mesmo. Foi encaminhado ao Hospital Dr. Nélio Mendonça.