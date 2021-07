JPP diz que "obra ilegal pública na Madalena do Mar tem de ser demolida"

O candidato do JPP à Ponta do Sol esteve hoje na freguesia da Madalena do Mar para denunciar aquilo que considera “abuso de poder" por parte do Governo Regional da Madeira, através da Sociedade de Desenvolvimento – Ponta Oeste, ao dar "início a uma obra ilegal, sem projectos e sem as devidas licenças”.

Paulo Freitas lembrou que o estacionamento de acesso à praia da Madalena do Mar “pertence à Câmara Municipal da Ponta do Sol e foi concessionado, durante 20 anos à Sociedade de Desenvolvimento, faltando apenas 2 anos para terminar a concessão”.

Frisou ainda que ficou estupefacto quando, “na última reunião de Assembleia Municipal o PSD Ponta do Sol absteve-se a uma obra ilegal, abrindo um grave precedente para o futuro da Ponta do Sol”.

Para o JPP-Ponta do Sol, a obra foi embargada, “e bem, contudo, deveria ter sido mais cedo, logo no início do seu processo". "Agora, estamos com uma obra parada, sem saber o que vai ser feito”, referiu.

“É inadmissível que, junto a uma estrada com tanta afluência, onde passam, diariamente, presidentes de Junta, de Câmara, vereadores, fiscais, nada tenha sido feito até a obra atingir estas dimensões". Paulo Freitas

No seu entender, “este local tem de voltar à origem". "Temos de voltar a ter um estacionamento de acesso à praia da Madalena do Mar, tal como tínhamos, inicialmente”, rematou.