Autarquia da Calheta parabeniza Bernardo Pereira pelo título alcançado

A Câmara Municipal da Calheta congratula-se pelo título alcançado hoje pelo atleta Bernardo Pereira, do Clube Naval da Calheta, que se sagrou campeão no Campeonato do Mundo de Canoagem de Mar 2021 em SS1 Júnior.

O município, "orgulhoso por mais este grande feito", parabeniza os atletas e o Clube Naval da Calheta. “É, sem dúvida, o resultado de muito empenho e dedicação”, destaca o executivo liderado por Carlos Teles.