Governo garante que as obras cumprem a lei e são devidamente acompanhadas e fiscalizadas

Na sequência da notícia publicada na edição de ontem do DIÁRIO de Notícias da Madeira, intitulada "Governo entregou 2,6 milhões de euros a empresa que enterrou amianto”, o Governo Regional acaba de emitir uma nota através do Gabinete da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas que visa, do ponto de vista do Executivo, esclarecer alguns aspectos que entende serem relevantes.

Começa por deixar claro que "as obras do Governo Regional são devidamente acompanhadas e fiscalizadas, de forma a obedecer a todas as boas práticas e cumprimento da legislação em vigor".

E deixa uma garantia:

"Da parte da Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural e da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, a Sociedade de Empreiteiros do Norte da Madeira, SA, nos últimos cinco anos, não foi contratada para qualquer obra que envolvesse a remoção de placas de fibrocimento com amianto"

Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas

Já no que diz respeito à Investimentos Habitacionais da Madeira, reconhece que "houve efectivamente obras que implicaram a remoção de placas de fibrocimento com amianto".

Mas deixa outra garantia:

"A Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM possui recursos humanos qualificados que efectuaram a fiscalização destas empreitadas, pelo que a lei foi integralmente cumprida, com evidências documentais de que esse material foi devidamente depositado, em território continental, em destino final autorizado. Nestas intervenções foi cumprido o plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e de demolição e acauteladas as medidas previstas no plano de segurança e saúde para este tipo de trabalhos". Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas

A terminar, o comunicado torna a tocar num aspecto já abordado ontem pelo presidente do Governo Regional, nomeadamente a questão judicial.

"Neste momento, é tempo de a Justiça actuar, estando o Governo Regional disponível para colaborar com as entidades judiciais para o apuramento total desta situação", termina a Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas.

De salientar que o caso foi desencadeado pela acção da Guarda Nacional Republicana (GNR) que confirmou, a 1 de Julho, através de comunicado, que detectou um crime de poluição, no concelho de São Vicente, relacionado com várias toneladas de amianto.

O proprietário de 68 anos foi constituído arguido, bem como a empresa responsável por depositar e enterrar o amianto, por poluição

De acordo com a mesma nota, os militares deram cumprimento a um mandado de busca num terreno adjacente a um estaleiro, "onde detectaram que estavam concentradas várias toneladas de amianto".