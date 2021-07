Radiação UV continua muito elevada na Madeira

Apesar das nuvens e dos chuviscos em algumas zonas, nesta quarta-feira a Madeira e o Porto Santo continuam com um índice de radicação ultravioleta muito elevado.

O Porto Santo está hoje com nível 9 e a Madeira com nível 8, pelo que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) recomenda o uso de óculos de Sol com filtro UV, chapéu, t-shirt, guarda-sol, protector solar e evitar a exposição das crianças ao Sol.