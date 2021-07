PSD da Ponta do Sol focado no apoio às famílias

O apoio social às famílias tem estado no centro das atenções do grupo parlamentar do PSD, que no âmbito das suas Jornadas Locais, que se realizam, hoje e amanhã, está na Ponta do Sol. Para o social-democratas, este apoio deve ser prestado pelas instituições que estão no terreno e que conhecem a realidade local.

Gualberto Fernandes, o deputado que é também candidato do PSD às Câmara Municipal da Ponta do Sol nas próximas Eleições Autárquicas, defende que os apoios sociais devem merecer uma atenção especial da parte do poder municipal, dando como exemplos as medidas que foram implementadas pelo Governo Regional e que têm sido fundamentais para ajudar as famílias a superarem as dificuldades sentidas com a crise pandémica, designadamente o Fundo de Emergência de Apoio Social (FEAS) e o Fundo de Apoio Regional a Organizações Locais (FAROL).

O parlamentar adiantou que, naquele concelho, o FAES está a ser gerido pela Fundação João Pereira, uma das instituições visitadas esta sexta-feira pelo grupo parlamentar do PSD. A aquisição de bens alimentares ou pagamento de rendas habitacionais são apenas algumas das ajudas garantidas por este fundo.

Já no que se refere ao FAROL, também implementado no âmbito da pandemia, e que na Ponta do Sol é gerido pela Casa do Povo local, o candidato do PSD sublinhou que este apoio tem por objectivo colmatar as carências sociais, fomentar o apoio social às famílias em risco de pobreza e ou exclusão social e prosseguir a aposta na economia local, privilegiando a aquisição de produtos preferencialmente regionais.

Gualberto Fernandes não deixou de lamentar que a Câmara Municipal não tenha tido a preocupação de complementar esse apoio, nomeadamente na ajuda às empresas do concelho.

Esse foi, de resto, o compromisso deixado pelo candidato, no sentido de que haverá esse trabalho de complementaridade entre Governo e gestão municipal, de modo a ir ao encontro das soluções para os problemas da população.