Aluno madeirense de doutoramento aprovado com a mais elevada classificação

O aluno defendeu com sucesso, a 17 de Junho, a sua tese de doutoramento intitulada ‘Abordagens de processamento de sinais para análise da qualidade do sono em pacientes com suspeita de transtorno do sono’. Obteve, por unanimidade, a aprovação com Muito Bom e Distinção, a classificação mais elevada possível.

O trabalho foi orientado por Morgado Dias, professor da Universidade da Madeira, e por João Paulo Costeira, professor do Instituto Superior Técnico, e teve como coorientador o professor Antonio Ravelo García, da Universidade de Las Palmas.

A parte prática do seu plano de trabalhos decorreu no Interactive Technologies Institute/ARDITI – Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação. A tese focou-se na qualidade do sono, um dos factores mais relevantes que afectam a saúde física e mental.

As queixas relacionadas com o sono são das causas mais comuns que levam à procura de atendimento médico, sendo o sono não restaurador tipicamente associado à presença de um distúrbio relacionado com o sono. De forma a obter alternativas para lidar com as restrições associadas aos estudos do sono, esta pesquisa, concentrou-se no desenvolvimento de algoritmos de classificação automática.

Estes foram baseados em aprendizagem automática para reconhecimento de padrões, de forma a estimar a qualidade do sono e na implementação das abordagens mais adequadas em dispositivos de monitorização desenvolvidos. Múltiplas abordagens foram propostas para estimar a qualidade do sono, focando o estudo no padrão alternante cíclico do eletroencefalograma e na detecção da apneia do sono.