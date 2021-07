Aumento da prevalência da variante Delta na Madeira deve-se à testagem nos aeroportos

Os dados divulgados esta terça-feira no relatório do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) indicam que a variante Delta do vírus SARS-CoV-2, associada à Índia e considerada mais transmissível, é responsável por 85.7% dos casos de infecção na Madeira. O secretário regional da Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, reagiu hoje ao aumento da prevalência da variante Delta na Madeira, "não é surpresa".

Dirigindo-se à comunicação Social nos passos perdidos da Assembleia, Pedro Ramos, garantiu que esse aumento "é uma consequência do tipo de actuação que a Madeira tem no controle da pandemia", nomeadamente com a testagem nos aeroportos.

Segundo o secretário regional da Saúde, a Região tem acompanhado atentamente a evolução da pandemia, mantendo a estratégia de controlo nos aeroportos e testagem massiva à população de 15 em 15 dias, “só assim é que nós vamos conseguir controlar esta situação”, afirmou.

Para além da variante Delta, Pedro Ramos admite alguma preocupação em relação à nova variante proveniente da América Latina, a variante Lambda. "Vamos ver como é que ela se vai comportar, mas ela está a se desenvolver em países com baixa taxa de vacinação".

Uma taxa que a Região tem procurado aumentar, até ao momento a Madeira conta com "53% de primeiras doses inoculadas e mais de 40% de vacinação completa", revela.