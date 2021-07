Confiança vai continuar a apostar na modernização administrativa

A candidatura da Coligação Confiança à CMF reuniu-se com a Secção Regional da Ordem dos Engenheiros Técnicos, numa visita “com o intuito de pedir a colaboração desta entidade relativamente a aspetos de interesse comum para o desenvolvimento da nossa cidade”, explicou Rúben Abreu, candidato a Vereador na CMF, com os pelouros das Obras Públicas, Mobilidade e Edifícios, Frota e Equipamentos.

A visita contou com a presença do candidato à Presidência da CMF, Miguel Silva Gouveia, e da candidata a Vice-Presidente, Cláudia Dias Ferreira, e entre os assuntos abordados, foi ressalvada “a importância do acompanhamento das obras públicas no concelho pelos técnicos responsáveis, no sentido de se cumprir com os aspetos técnicos que constam do projeto de obra, evitando, deste modo, problemas futuros nas ligações às infraestruturas públicas, sejam elas de água potável, de águas residuais e pluviais, de eletricidade e de telecomunicações, sempre em articulação com a Ordem”, explicou Rúben Abreu.

A digitalização de processos de licenciamento foi outro dos temas discutidos, com “a Coligação Confiança a assumir o compromisso de continuar a investir na modernização administrativa a nível autárquico, nomeadamente com uma plataforma online para entrega dos projetos de especialidade, normalmente da responsabilidade dos técnicos da área da engenharia, permitindo acelerar o processo de licenciamento.”

“A participação ativa da Secção Regional nas consultas públicas dos instrumentos de gestão territorial, com o seu know-how específico em cada área, ajudando desta forma a enriquecer estes instrumentos, e adaptando-os cada vez mais àquilo que a cidade precisa, foi outra proposta bem acolhida”, concluiu.