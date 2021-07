Confiança conta com Ordem dos Engenheiros para planeamento e formação de quadros

A candidatura da Coligação Confiança à Câmara Municipal do Funchal (CMF) reuniu com a Secção Regional da Madeira da Ordem dos Engenheiros (OE), num encontro que teve "o intuito de auscultar as prioridades e a visão da Ordem, bem como criar bases para futuras sinergias entre ambas as partes, que suportem uma visão estratégica de desenvolvimento sustentável para a cidade do Funchal, pensando a cidade de uma forma integrada, quer de uma perspetiva urbanística, de património e ambiental, quer no que concerne à segurança das populações", explicou Vítor Jesus, candidato a vereador na CMF, com os pelouros do Ambiente, Águas e Saneamento Básico.

A visita contou com a presença do candidato à presidência da CMF, Miguel Silva Gouveia, de vários candidatos à equipa de vereação e da coordenadora regional do BE-Madeira, Dina Letra, com a Coligação Confiança a enaltecer a disponibilidade da OE para manter uma relação de proximidade com a autarquia, em áreas como a simplificação de processos, a divulgação de iniciativas, a promoção de debates e a formação de quadros.

Vítor Jesus destacou que, entre as propostas apresentadas pela Coligação Confiança, constam "a criação de um conselho externo consultivo com membros da OE, para reflexão e orientação nas áreas vitais da cidade, sendo uma preocupação comum que todos quantos, sob a alçada da OE, assinam projetos ou termos de responsabilidade, respeitem sempre as regulamentações municipais; no campo do ordenamento do território, a colaboração da OE para uma análise de 360º da cidade, desde o centro urbano até às zonas altas, numa perspetiva de longo-prazo, que vise o desenvolvimento e a proteção da cidade a todos os níveis; e ainda, no âmbito da formação, o apoio na formação do corpo técnico do município."