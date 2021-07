Coligação Confiança continuará a priorizar a causa animal

O candidato da Coligação Confiança à presidência da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, garante que a causa animal continuará a ser uma aposta estrutural do executivo camarário por si liderado, tal como tem acontecido nos últimos anos.

A Coligação Confiança visitou, esta tarde o canil do Vasco Gil, na presença de Gonçalo Jardim, candidato à Junta de Freguesia de Santo António, tendo o actual presidente da edilidade destacado o investimento superior a 120 mil euros que a autarquia fez na requalificação desta infraestrutura e na criação de um gatil.

Miguel Silva Gouveia sublinhou que o Funchal tem estado na vanguarda da causa animal a nível regional, desde que a coligação está em funções, lembrando que a Câmara do Funchal fez história em Portugal, ao banir a utilização de animais no circo da cidade. Para além disso, destacou a proibição da eutanásia a animais no concelho, bem como o investimento em campanhas de esterilização de animais errantes e pertencentes a famílias com carências socioeconómicas.

“Esta tem sido uma aposta que visa a protecção dos nossos animais domésticos e continuará no próximo mandato, com o desígnio de minimizar o número de animais errantes nos nossos espaços públicos”, afirmou Miguel Silva Gouveia.

O candidato apontou também a importância do actual executivo ter criado um centro de recolha animal na Fundoa, lembrando, ainda, o ‘dog park’ criado nos Jardins da Ajuda, sendo a sua intenção estender estas áreas lúdicas a outras zonas do concelho, entre a quais à freguesia de Santo António.

Por seu turno, Gonçalo Jardim, candidato à junta de Santo António, parabenizou a Câmara do Funchal pelo investimento feito na causa animal, que já ronda os 1,5 milhões de euros. Entre as diversas iniciativas, destacou a cooperação da edilidade com as juntas de freguesia no que se refere à vacinação antirrábica, que já permitiu vacinar mais de 3.700 animais desde 2017.

Gonçalo Jardim lançou ainda um apelo às pessoas para que não abandonem os animais no Verão e deixou um convite a todos quantos queiram adotar para que visitem o canil.