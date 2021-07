Coligação Confiança vai apoiar cultura de segurança nas lojas tradicionais

A candidatura da Coligação Confiança à Câmara Municipal do Funchal visitou as instalações da empresa José Proença, Lda. – Extinfogo Madeirense, numa reunião onde foram abordados assuntos relacionados com o desenvolvimento de uma cultura de segurança no Funchal.

Cláudia Dias Ferreira, que é candidata a assumir na vereação da CMF o pelouro da Protecção Civil, considerou que é fundamental incrementar uma cultura de segurança e prevenção de risco na cidade do Funchal".

"Uma vez que os Planos de Segurança Contra Incêndios em Edifícios e as Medidas de Autoprotecção são uma obrigatoriedade para todos os estabelecimentos comerciais, pretendemos orientar a atribuição de apoios municipais ao comércio tradicional para serem usados na regularização destas situações", referiu.

E acrescentou: “Com este conjunto de medidas, vamos promover um aumento de segurança, desde logo para os proprietários dos estabelecimentos, mas também para todos aqueles que ali fazem diariamente as suas compras e, deste modo, para a cidade em geral. Ao longo dos últimos anos, a Câmara Municipal do Funchal tem tido um papel preponderante no apoio às lojas tradicionais do concelho, e esta é uma área que nos importa agora aprofundar, de modo a termos uma cidade cada vez mais resiliente, apoiando os nossos comerciantes e empresários".

A visita contou também com a presença do candidato à presidência da CMF, Miguel Silva Gouveia. Ambos foram recebidos pelo proprietário da empresa, Manuel Proença.