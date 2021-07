"A Coligação Confiança manifesta publicamente o seu profundo pesar pelo falecimento do ex-Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Professor Virgílio Pereira", escreve numa curta nota.

E acrescenta: "À família enlutada, aos amigos e aos funchalenses em geral, a Coligação Confiança endereça as mais sentidas condolências".