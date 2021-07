Protecção Civil de Machico cria perímetros de segurança para os Fachos

A Protecção Civil de Machico informa que iniciou esta manhã os trabalhos de mitigação de risco e criação de perímetros de segurança do Facho da Banda D’ Além.

No entanto, relembra a população que as queimas e queimadas encontram-se proibidas no âmbito do Plano Operacional de Combate a Incêndios Florestais (POCIF 2021), tratando-se de uma medida excepcional que visa garantir maior segurança ao evento dos Fachos 2021.