Gualberto Fernandes quer honrar a "palavra dada"

"Esta candidatura representa a resposta que falta, a todos os níveis, a este concelho. A resposta desejada pelos mais jovens. Pelos mais velhos. Pelos nossos empresários. Pelos nossos agricultores. Por todos aqueles que, de uma maneira ou de outra, desejam a mudança política neste Município, cientes de que manter tudo como está não é opção nem solução para o futuro”, afirmou Gualberto Fernandes na apresentação da lista da coligação PSD/CDS à Câmara Municipal da Ponta do Sol.

A apresentação decorreu no Centro Cultural John Dos Passos e contou com os lideres do PSd, Miguel Albuquerque e do CDS, Rui Barreto.

"Palavra dada, ao contrário do que actualmente sucede, será, connosco, palavra honrada e não vamos iludir nem enganar uma população que já está farta de promessas e que, ao longo dos últimos anos, já viu serem adiadas inúmeras respostas, inúmeros anúncios de jornais, por parte de uma Câmara que se esqueceu de governar para as pessoas e vive distante das responsabilidades que devia ter assumido e não o fez", afirmou o candidato.

Gualberto Fernandes acusa o executivo de Célia Pessegueiro, do PS de nem sequer cumpriu metade do que prometeu há quatro anos atrás, pelo que “não merece qualquer voto de confiança”.

Assumindo a habitação como uma das grandes prioridades da sua candidatura , anunciou a criação de três pequenos blocos, um em cada freguesia, com seis a oito fogos.

Gualberto Fernandes que também assumiu o compromisso de garantir mais meios e uma outra visão para a agricultura, para a reabilitação urbana e para a captação de investimento.

"Temos ideias e temos projetos para a Ponta do Sol. Temos, acima de tudo, a certeza do que queremos ser e do que temos de fazer para chegar aos nossos objectivos", garantiu.

Miguel Albuquerque fez questão de sublinhar a extraordinária diferença que existe entre a actual vereação socialista e a governação levada a cabo pelas anteriores lideranças social-democratas.

“Aquilo que temos hoje, aqui na Ponta do Sol, é uma total inércia, conversa fiada, promessas e marasmo onde nada acontece e basta ver o que se está a passar em concelhos vizinhos como a Calheta ou a Ribeira Brava para percebermos a dinâmica que existe nesses concelhos e o marasmo em que a Ponta do Sol está mergulhado”, afirmou.

Miguel Albuquerque garantindo não discriminar nenhum concelho e disse que as grandes obras levadas a cabo, na Ponta do Sol, foram assumidas e concretizadas pelo Governo Regional.

“Precisamos de uma Câmara que trabalhe connosco, precisamos de alguém com coragem e determinação para levarmos as coisas para a frente e é com esta equipa que esse trabalho conjunto, a favor da Ponta do Sol, está garantido”, concluiu.

Rui Barreto reiterou o seu total apoio a esta candidatura e garantiu não ter dúvidas de que é com esta equipa que a Ponta do Sol pode olhar para o futuro com outra esperança e com outras garantias, atualmente inexistentes.

"Quando se fala do Gualberto Fernandes, fala-se da Ponta do Sol e ele é e sempre foi, sem dúvida, o maior defensor deste concelho", reforçou o líder do CDS.