Filipe Freitas quer "andar à frente dos RGT"

Filipe Freitas voltará a arrancar para mais um Rali Vinho da Madeira aos comandos de um Porsche 991 GT3, com que pretende “andar à frente dos RGT".

Sem pensar na classificação absoluta, vamos tentar andar o mais à frente possível e, tal como julgo que temos feito nas últimas provas, dar algum espectáculo aos muitos espetadores que, por certo, estarão na estrada.

Em termos de dificuldades, o piloto refere que se as temperaturas se mantiverem altas poderá haver "alguns problemas com o desgaste de pneus".

"Esse, por certo, será o desafio mais relevante, efectuar uma boa gestão da borracha”, vincou.

Com 49 anos de idade, Freitas estreou-se nos ralis em 1998 com um Citroën AX GTi. No ano seguinte passou para o volante de um Citroën Saxo, modelo com o qual brilhou na competição monomarca. É um dos pilotos que tripulou um maior leque de viaturas e obteve sempre muito bons resultados com carros como o Renault Clio RS, Citroën Saxo Kit-Car, Opel Astra Kit-Car, VW Golf Kit-Car ou Renault Clio S1600. Obteve o seu primeiro título regional absoluto em 2013 com um Mitsubishi Lancer Evo X e foi também campeão em 2016 com um Porsche 997 GT3. Em 2021 segue em 7º no campeonato depois de ter sido 4º na Ribeira Brava e ter desistido em Machico.