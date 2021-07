Ana Paula Almeida diz que Funchal é 'Cidade para 'inglês ver''

No Espaço CDU teve hoje lugar a primeira das 'Conversas com Sequências', num ciclo de encontros que fazem parte da campanha autárquica da CDU. A convidada foi Ana Paula Almeida, que desenvolveu a análise do conceito 'Cidade para 'inglês ver''.

Ana Paula Almeida disse que o Funchal aplicou dinheiros públicos apenas agradar visitantes, para "fazer de conta que havia um ambiente cosmopolita" e para dar uma "imagem moderna", diferenciada daquela que era a realidade concreta da vida da cidade ou dos hábitos dos cidadãos.