Funchal oferece equipamentos para atletas que representam a cidade no torneio intermunicípios

A Câmara Municipal do Funchal apresentou, hoje, os equipamentos que serão utilizados pelas equipas da zona Este e Oeste do Funchal no Torneio Intermunicípios 2021 (escalão sub-14). A organização (Associação de Futebol da Madeira) e os atletas forma recebidos no Salão Nobre dos Paços do Concelho.

Miguel Silva Gouveia, acompanhado acompanhado pela Vereadora com o Pelouro do Desporto, Dina Letra, referiu que o Torneio de Futebol Intermunicípios Sub-14 “já é uma referência nos escalões de formação regional. É com muito gosto que a CMF oferece novos fardamentos à Seleção do Funchal que vai honrar as nossas cores durante este torneio".

“Se a nossa cidade cresce e tem pujança desportiva e económica, essa força vem sempre na justa proporção do esforço daqueles que cá vivem. Este será um desses momentos, em que o desporto contribuirá para que estes jovens sintam orgulho nas cores dos seus concelhos, e com muito fairplay, lutem e ganhem por eles”, acrescentou.

Rui Marote, presidente da AFM, deixou um agradecimento à Câmara Municipal lembrando que “o Funchal tem sido pioneiro no apoio a esta iniciativa”, e destacou ainda o sucesso desta prova que permite a participação não só de atletas federados, mas também de não federados, com o objetivo de serem avaliados pelos técnicos e representarem a Seleção da Madeira de Sub-14 no Torneiro Interassociações que se realiza em Portugal Continental.

O VII Torneio Intermunicípios 2021 (escalão sub-14), conta com a participação de 10 equipas: 1 a representar os três concelhos do norte da ilha (Porto Moniz, São Vicente e Santana); 2 equipas do Funchal ( Este e Oeste); 1 do concelho de Machico; 1 de Santa Cruz; 1 de Câmara de Lobos, 1 da Ribeira Brava, 1 da Ponta do Sol, 1 da Calheta, e 1 do Porto Santo.