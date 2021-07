'D’UMA ESTAMPA ANTIGA' para ver no Museu de Arte Sacra do Funchal

O Museu de Arte Sacra do Funchal tem patente ao público a exposição, intitulada 'D’UMA ESTAMPA ANTIGA. Desenhos de Alfredo Miguéis para a Avenida do Mar', na sua sala de exposições temporárias. A mostra está em exibição desde 30 de Junho e ficará até 30 de Setembro.

O serviço educativo do museu propõe , a todos os interessados, um programa de visitas guiadas, às terças e quintas-feiras às 15 horas, nos meses de Agosto e Setembro, com o objectivo de proporcionar aos visitantes, especialmente aos residentes, uma revisitação de memórias e vivências da antiga Avenida do Mar, a partir dos desenhos de Alfredo Miguéis, tema que remete para o enquadramento urbanístico da cidade do Funchal, na sua especial relação com o mar.

As visitas terão a duração de 45 minutos, pelo valor de cinco euros por pessoas, mediante pré-inscrição obrigatória através do contacto +351 291 228 900.

Calendarização

Agosto: dias 3, 5, 10 e 12

Setembro: dias 21, 23, 28 e 30

Lotação limitada a 12 pessoas.