Centro de formação 'Unbeatable Reasons' celebra parceria com a empresa Sport Networking

O centro de formação e investigação Unbeatable Reasons celebrou, recentemente, um protocolo de parceria com a empresa holandesa Sport Networking. O objectivo passa por "potenciar capacidades e rentabilizar recursos para consecução dos seus projetos internacionais".

De acordo com nota enviada à imprensa, este protocolo permitirá promover iniciativas conjuntas, com o intuito de contribuir para "o desenvolvimento, dinamização e envolvimento, contando com um maior foco na formação e investigação na área desportiva e social".

Através da assinatura deste protocolo, iniciou-se assim, a participação no projecto internacional que contempla a participação de três países europeus, sendo o centro de formação UR, um dos representantes de Portugal.