CF Andorinha e CD Escola Santana conquistam II Mixed Relay Jovem do Faial

O Mixed Relay foi disputado pelos escalões mais novos, onde os vários clubes puderam interagir entre eles, formando equipas de 4 elementos entre os diversos clubes. As provas tiveram início pelas 15h30, nas proximidades do Complexo Balnear do Faial.

Cada equipa foi composta por quatro elementos, tendo obrigatoriamente de ser constituída por duas atletas femininas e dois atletas masculinos, sendo a ordem de partida para cada competição: rapariga / rapaz / rapariga / rapaz. Cada elemento cumpriu um percurso de Duatlo adaptado a cada categoria.

Na categoria Juvenis + Iniciados, venceram os atletas do CF Andorinha, equipa constituída por Débora Martins, Dino Freitas, Sara Aguiar, Rafael Baroca. Em segundo lugar, também do CF Andorinha, subiram ao pódio Maria Fernandes, Guilherme Nunes, Cristina Neves, André Silva. Em terceiro lugar, uma equipa constituída por elementos de 3 clubes distintos, CF Andorinha, Clube Desportivo Escola Santana e ACD Jardim da Serra, os atletas Leonor Pereira, João Neves, Leonor Freitas e Tomás Aguiar completaram o pódio.

Em Benjamins + Infantis, numa competição disputada por dois clubes regionais, o CD Escola Santana venceu a prova com os atletas Márcia Caldeira, Matias Brites , Rita Madureira, Guilherme Pita, com uma vantagem de cerca de 2 minutos sobre o segundo lugar, da equipa CF Andorinha, Joana Serrano, Francisco Freitas, Catarina Afonso e Lucas Fernandes. Em terceiro lugar ficaram os atletas Júlia Aguiar, Fabian Silva, Mariana Afonso, Elias Silva, também do CF Andorinha.

A próxima competição de triatlo está agendada para o próximo domingo, 1 de Agosto, em Machico, com o Triatlo Cidade de Machico 2021. O Duatlo Mixed Relay Jovem do Faial foi organizado pela Associação Regional de Triatlo da Madeira, com o apoio da Câmara Municipal de Santana, AMDpt, SER – DRD, Auto Zapecar, MZBike, Clínica Dentária do Fórum Machico, Monumental Lido Medical Center e Empresa de Cervejas da Madeira – Águas Atlântida.