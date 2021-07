Secretária do Ambiente destaca "grandes investimentos" em São Roque do Faial

"O desenvolvimento da freguesia de S. Roque do Faial tem sido alvo de grandes investimentos por parte do Governo Regional", lembrou hoje a secretária regional do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, Susana Prada, que representou o Presidente do Governo na celebração dos 173 anos daquela "belíssima terra", disse.

Uma freguesia que "proporciona momentos únicos, a todos os que visitam a nossa Região: as suas veredas, as suas levadas, a gastronomia e a simpatia da população, surpreendem os mais exigentes!", classificou a governante.

Antes de sublinhar "a importância do trabalho da Junta de Freguesia, pela sua proximidade à população, pelo papel social e cultural que desempenha, e pelo apoio que dedica a todos", Susana Prada elencou os "grandes investimentos" realizados pelo Governo Regional.

"Destaco os investimentos de 1,5 milhões de euros no abastecimento de água, nomeadamente na substituição de 6 km de condutas, e na reabilitação de 6 reservatórios" e "no regadio, a intervenção prevista ao longo da Levada dos Balcões, que beneficiará 439 regantes".

A secretária regional destacou ainda "o investimento na manutenção da Vereda dos Balcões, e a Recuperação do Miradouro, o investimento de meio milhão de euros na construção, já no próximo ano, da Mini-Sidraria de S. Roque do Faial, que proporcionará aos agricultores, condições e tecnologias adequadas, à obtenção de um produto genuíno e de qualidade superior, que farão a sua diferenciação e valorização no mercado", previu.

Já no que diz respeito "ao apoio e minimização dos estragos causados em terrenos agrícolas pelo Pombo Trocaz, 116 agricultores desta freguesia receberam apoio do Governo Regional, em materiais, assistência no terreno, e correção da densidade populacional", reforçando que "em terrenos agricultados, também se procedeu à correção da densidade populacional do coelho bravo".

Destacou ainda que "até à data estão aprovados, no âmbito do PRODERAM, mais de meio milhão de euros para esta Freguesia, num total de 3,5 M€ aprovados para o Concelho de Santana", referindo igualmente "as intervenções realizadas, e as previstas, na Escola, no polidesportivo e no Centro de Saúde".

Além disso, refere "a recuperação de duas zonas de lazer, entre o Ribeiro Frio e a Achada do Cedro Gordo" e "os trabalhos de conservação da ponte sobre a Ribeira da Metade, que estão em curso", dando ainda "uma referência especial para a construção, também em curso, da Via Expresso Ribeira de S. Jorge - Arco de S. Jorge, obra fundamental para o Concelho de Santana", como promessas em andamento.