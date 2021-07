Concerto de Verão marca regresso da Banda Municipal de Santana

A Banda Municipal de Santana retoma a sua actividade no dia 7 de Agosto com um concerto de Verão no Fórum Machico.

O espectáculo da banda filarmónica sob maestria de Álvaro Jesus, contará com a participação da cantora Sofia Almeida e será transmitido em directo na página oficial de Facebook da BMS.

O Concerto de Verão está agendado para as 21 horas, a entrada é gratuita, mas carece de reserva lugares, uma vez que a lotação da sala é limitada.

O evento marca o regresso da BMS após a pausa forçada de ensaios e actuações causada pela Pandemia.