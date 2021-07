Dois aviões divergiram e outro 'às voltas' para aterrar na Madeira

O vento forte que se faz sentir no Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo obrigou, esta noite, a que dois aviões divergissem e está ainda um voo da TAP a aguardar para tentar aterrar.

O voo EC 7585, da easyJet, proveniente do Porto, que deveria ter aterrado às 20h35 e ainda o voo EC 7607, da mesma companhia, vindo de Lisboa, com chegada prevista às 20h40, foram obrigados a regressar à origem. O avião de Lisboa já aterrou e o outro vai a caminho do aeroporto no norte do país.

Entretanto, o voo TP 1715, que chega do Porto, está 'às voltas' ao largo da Madeira, aguardando uma oportunidade para tentar a aterragem.

Esta noite está ainda prevista a chegada do avião da Azores Airlines (Sata), proveniente de Ponta Delgada, nos Açores.

Na última hora foi atingida uma rajada máxima de 92 km/h, sendo que a média no mesmo período é de ventos a 45.7 km/h.